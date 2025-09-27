Компани о 100-м голе Кейна за «Баварию»: «Еще один великий момент. То, как он продолжает работать ради команды, говорит о его голоде и желании»
Мюнхенцы разгромили «Вердер» (4:0) в 5-м туре Бундеслиги. Английский форвард забил 100-й гол за клуб.
О рекорде Кейна
«Это был еще один великий момент для Харри Кейна. То, как он достиг этого рекорда и как много продолжает работать ради команды, говорит о его внутреннем голоде и желании».
«В начале сезона много говорили о глубине состава, но для меня самое главное – быть на 100% уверенным в каждом игроке. Когда кто-то выбывает, и мне приходится заменять его кем-то другим, я не думаю, что должен ожидать меньшего.
Сегодня был хороший день для Тома Бишофа. Мы должны использовать весь состав и полагаться на каждого игрока».
«Сейчас я провожу здесь свой второй сезон. Все изменилось по сравнению с тем, что было в первые месяцы прошлого сезона.
Теперь дело не только в основах, потому что сейчас игроки их понимают и знают. Теперь мы можем сосредоточиться на деталях. Когда футболисту нужно играть на другой позиции или в другой роли, он сразу это понимает, потому что мы работаем вместе уже 16 месяцев», – сказал главный тренер «Баварии».