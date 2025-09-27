  • Спортс
  • Компани о 100-м голе Кейна за «Баварию»: «Еще один великий момент. То, как он продолжает работать ради команды, говорит о его голоде и желании»
0

Компани о 100-м голе Кейна за «Баварию»: «Еще один великий момент. То, как он продолжает работать ради команды, говорит о его голоде и желании»

Венсан Компани высказался о победе «Баварии» и рекорде Харри Кейна.

Мюнхенцы разгромили «Вердер» (4:0) в 5-м туре Бундеслиги. Английский форвард забил 100-й гол за клуб.

О рекорде Кейна

«Это был еще один великий момент для Харри Кейна. То, как он достиг этого рекорда и как много продолжает работать ради команды, говорит о его внутреннем голоде и желании».

О команде

«В начале сезона много говорили о глубине состава, но для меня самое главное – быть на 100% уверенным в каждом игроке. Когда кто-то выбывает, и мне приходится заменять его кем-то другим, я не думаю, что должен ожидать меньшего.

Сегодня был хороший день для Тома Бишофа. Мы должны использовать весь состав и полагаться на каждого игрока».

О новом сезоне «Баварии»

«Сейчас я провожу здесь свой второй сезон. Все изменилось по сравнению с тем, что было в первые месяцы прошлого сезона.

Теперь дело не только в основах, потому что сейчас игроки их понимают и знают. Теперь мы можем сосредоточиться на деталях. Когда футболисту нужно играть на другой позиции или в другой роли, он сразу это понимает, потому что мы работаем вместе уже 16 месяцев», – сказал главный тренер «Баварии».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoВердер
logoТом Бишоф
logoВенсан Компани
logoХарри Кейн
