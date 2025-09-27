Кейн о сотом голе за «Баварию»: «Надеюсь, забью еще 100»
Харри Кейн высказался об отметке в 100 забитых голов за «Баварию».
32-летний форвард «Баварии» сделал дубль в матче против «Вердера» (4:0) в 5-м туре Бундеслиги. Теперь на его счету 100 голов 104 матчах за команду.
«Безумие. Для меня большая честь забить 100 голов за это великий клуб. Это также заслуга моих одноклубников и тренерского штаба, которые мне помогают. Здорово достичь этой отметки так быстро. Надеюсь, забью еще 100 голов», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.
Опубликовано: Sports
Источник: Bayern & Germany
