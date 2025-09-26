  • Спортс
  • Анчелотти о работе в «Челси» и Абрамовиче: «У Берлускони я не встречал такого контроля. Я должен был стать противоядием Моуринью, который уже выдохся, по его мнению. Провал в ЛЧ стоил мне работы»
1

Карло Анчелотти рассказал о тяжелых отношениях с Романом Абрамовичем.

В своей последней автобиографии «Мечта – выиграть Лигу чемпионов» итальянский тренер поделился воспоминаниями о периоде работы в «Челси». По словам Анчелотти, из всех владельцев, с которыми он сталкивался по ходу карьеры, самое высокое давление на него оказывал именно Абрамович. 

«Я знал, что одного моего послужного списка будет недостаточно. Абрамович ясно дал понять, что хочет победы в Лиге чемпионов и чтобы у «Челси» появилось свое лицо на поле.

Теперь я работал на русского олигарха, который, как я вдруг понял, ожидал, что все всегда будет идти хорошо. И если это было не так, он хотел знать – почему. Моя работа заключалась в том, чтобы давать ответы.

(После поражения от «Уигана» со счетом 1:3) именно тогда впервые его тень нависла надо мной. Абрамович появился на базе уже на следующее утро, требуя объяснений. Что пошло не так?

У Берлускони я никогда не встречал такого уровня контроля. Он был требовательным владельцем и иногда покупал игроков, которые мне были не нужны, ожидая, что я встрою их в команду или спорил со мной о тактике. Но большую часть времени он был премьер-министром Италии, поэтому никакого микроменеджмента не было. У него были дела поважнее», – рассказал Анчелотти. 

Анчелотти также рассказал, что Абрамович был в ярости после того, как Жозе Моуринью, которого он ранее уволил, вывел «Интер» в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Челси» с общим счетом 3:1.

«На следующий день Абрамович говорил не только со мной, но и со всей командой. Моя проблема заключалась в том, что триумф Моуринью никак не способствовал моим отношениям с Абрамовичем. Я должен был стать противоядием Моуринью – спокойным, рассудительным и способным оживить команду после драм.

По мнению Абрамовича, Моуринью должен был быть уже выдохшимся тренером. А тут он нарушил сценарий. Я опозорил владельца. Успех или провал в Европе – именно так меня оценивал Абрамович. И Лига чемпионов стоила мне моей работы», – добавил итальянец. 

Анчелотти также вспомнил, как заменил Фернандо Торреса в перерыве одного из проигранных матчей Лиги чемпионов, тем самым разозлив Абрамовича.

«Торрес был его личным решением, и замена его стала прямым вызовом владельцу. На мгновение я забыл, что в конечном счете хозяина не победить», – рассказал в книге Анчелотти. 

Опубликовано: Илья Учватов
