Энрике из «Зенита» – 9-й в списке самых дорогих вингеров не из топ-5 лиг. CIES оценил игрока в 31 млн евро
Международный центр спортивных исследований (CIES) представил рейтинг вингеров с самой высокой ожидаемой стоимостью вне пяти ведущих чемпионатов.
Список топ-10 игроков выглядит так:
1. Жеовани Кенда («Спортинг») – 59 млн евро
2. Христос Цолис («Брюгге») – 46,6 млн
3. Самуэл Лино («Фламенго») – 38,8 млн
4. Рубен ван Боммел (ПСВ) – 35,9 млн
5. Мика Марсель Годтс («Аякс») – 34,8 млн
6. Керем Актюркоглу («Фенербахче») – 34,5 млн
7. Оскар Глух («Аякс») – 33,2 млн
8. Андреас Скьеллеруп («Бенфика») – 31,2 млн
9. Луис Энрике («Зенит») – 31 млн
10. Синдре Валле Эгели («Ипсвич») – 29,7 млн.
