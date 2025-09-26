  • Спортс
  • Энрике из «Зенита» – 9-й в списке самых дорогих вингеров не из топ-5 лиг. CIES оценил игрока в 31 млн евро
8

Энрике из «Зенита» – 9-й в списке самых дорогих вингеров не из топ-5 лиг. CIES оценил игрока в 31 млн евро

Вингер «Зенита» Луис Энрике вошел в топ-10 дорогих вингеров не из топ-5 лиг.

Международный центр спортивных исследований (CIES) представил рейтинг вингеров с самой высокой ожидаемой стоимостью вне пяти ведущих чемпионатов.

Список топ-10 игроков выглядит так:

1. Жеовани КендаСпортинг») – 59 млн евро

2. Христос ЦолисБрюгге») – 46,6 млн

3. Самуэл ЛиноФламенго») – 38,8 млн

4. Рубен ван Боммел (ПСВ) – 35,9 млн

5. Мика Марсель Годтс («Аякс») – 34,8 млн

6. Керем АктюркоглуФенербахче») – 34,5 млн

7. Оскар ГлухАякс») – 33,2 млн

8. Андреас Скьеллеруп («Бенфика») – 31,2 млн

9. Луис Энрике («Зенит») – 31 млн

10. Синдре Валле Эгели («Ипсвич») – 29,7 млн. 

Агкацев – 5-й в списке самых дорогих вратарей не из топ-5 лиг. CIES оценил голкипера «Краснодара» в 14,5 млн евро, Трубина из «Бенфики» – в 46,6 млн

Батраков – в топ-3 самых дорогих хавбеков не из топ-5 лиг. CIES оценил игрока «Локо» в 41,9 млн евро, Кисляка – в 35,6 млн

Кто победит в мадридском дерби?1488 голосов
АтлетикоАтлетико
Будет ничьяЛа Лига
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер CIES
