Радимов о «Балтике»: «ЦСКА их переедет. Там нет качественных футболистов, чтобы бороться за топ‑3, к концу РПЛ будут на 9-16‑м местах»
«Балтика» завершит сезон в нижней части таблицы РПЛ, заявил Владислав Радимов.
На данный момент команда под руководством Андрея Талалаева занимает 3-е место в Мир РПЛ, набрав 17 очков после 9 туров. 28 сентября «Балтика» отправится на выезд к ЦСКА в рамках 10-го тура чемпионата России.
«У «Балтики» нет качественных футболистов, которые могут бороться за топ‑3. Свой максимум они уже показали. Но спорить о том, что они будут во второй восьмерке, я даже не хочу. Все команды снизу доберут. В пяти‑шести очках от них – восьмое место.
К концу осенней части они будут вне пятерки. Им не хватает мастерства, чтобы набирать очки. Посмотрим через пять туров. ЦСКА сейчас их переедет. К концу турнира будут на 9-16‑м местах», – сказал бывший полузащитник ЦСКА Радимов.
