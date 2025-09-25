Кокорин пропустит 2 месяца после операции на колене. У форварда «Ариса» 0 результативных действий в 6 матчах сезона

Александр Кокорин выбыл на два месяца.

Российский нападающий «Ариса » перенес артроскопическую операцию на колене в Германии, сообщает «Спорт-Экспресс».

Утверждается, что 34-летний футболист пропустит два месяца.

Кокорин выступает за кипрский клуб с 2022 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.