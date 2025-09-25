Кокорин пропустит 2 месяца после операции на колене. У форварда «Ариса» 0 результативных действий в 6 матчах сезона
Александр Кокорин выбыл на два месяца.
Российский нападающий «Ариса» перенес артроскопическую операцию на колене в Германии, сообщает «Спорт-Экспресс».
Утверждается, что 34-летний футболист пропустит два месяца.
Кокорин выступает за кипрский клуб с 2022 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?67622 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости