Муту о Кокорине: «Когда он приехал в «Фиорентину», его приняли как родного. Считаю Александра большим талантом, только он знает, почему не заиграл»

Адриан Муту поделился мнением о выступлениях Александра Кокорина за «Фиорентину».

Российский нападающий выступал за итальянский клуб в 2021–2022 годах, провел 12 матчей, не отметившись результативными действиями.

– Что можете сказать об Александре Кокорине, который недавно играл за «Фиорентину»?

– Очень талантливый игрок. Его приняли как родного. Когда он приехал в «Фиорентину», все думали, что это большой талант. И я тоже считаю, что это большой талант.

– Почему у него не получилось заиграть в Италии?

– Это знает только сам Кокорин, – сказал бывший футболист «Фиорентины».