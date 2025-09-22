10

Болельщик с флагом Палестины выбежал на поле в матче «Барселоны» с «Хетафе»

В 5-м туре Ла Лиги каталонская команда одержала победу со счетом 3:0.

В момент, когда Дани Ольмо забил 3-й гол «Барселоны» на 62-й минуте, на поле «Эстади Йохан Кройфф» выбежал болельщик с флагом Палестины. Фанат был задержан сотрудниками службы безопасности.

После инцидента тренерский штаб «Хетафе» потребовал отмены гола Ольмо, однако арбитр Рикардо Бенгоэчеа все же засчитал мяч, посчитав, что выбежавший болельщик не повлиял на ход игры. После споров с судьей красную карточку получил ассистент главного тренера «Хетафе» Патрисио Морено.

