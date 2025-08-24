Аморим об «МЮ»: «Выиграть АПЛ – цель на 3 года, а не на этот сезон. Мы испытываем давление, но нужно делать небольшие шаги, готовиться к каждой игре как к финалу»

Рубен Аморим назвал целью «Манчестер Юнайтед» выиграть АПЛ в ближайшие 3 сезона.

«Успех – это завоевание титулов, и мы не знаем, добьемся ли мы этого. Сейчас не тот момент, когда можно сказать, что мы определенно боремся за чемпионство. Нам нужно просто делать небольшие шаги.

Маленькие шаги означают подготовку к каждой игре как к финалу. Для нас это финал, в этом клубе мы испытываем давление. В конечном счете, я не знаю, что будет успехом. Все зависит от того, как вы смотрите на команду.

Мы просто хотим быть по-настоящему конкурентоспособными, стараясь доминировать в матчах, забивать голы, не давать скучать болельщикам, наблюдающим за нашими играми! Поэтому есть всякие мелочи – если мы будем делать все возможное, то в итоге все будет лучше. Это самое главное.

Я думаю, все знают, что у нас есть цель не на этот сезон, а на три года – выиграть Премьер-лигу. Мы будем делать шаги для достижения этой цели, но, конечно, в этом клубе ситуация будет меняться каждую неделю.

Поэтому нам нужно быть к этому готовыми, заглушать внешний шум, выполнять свою работу и стараться выигрывать матчи», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед ».