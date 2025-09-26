«Странно, когда живешь в Нижнем Новгороде и болеешь за «Спартак». Директор «Пари НН» перед домашним матчем Кубка с красно-белыми

Александр Удальцов считает странным, когда нижегородцы болеют за «Спартак».

Спортивный директор «Пари НН» высказался в преддверии матча с красно-белыми в 5-м туре Фонбет Кубка России, который станет для волжан первым домашним в текущем сезоне после ремонта стадиона.

— Как воспримете ситуацию, если стадион будет снова красно‑белым, как в матче октября 2024 года против «Спартака»?

— Люди болеют за ту команду, которая им нравится. Наша задача, наоборот, своей игрой влюблять. Многое делается для того, чтобы игра стала более привлекательной. Клуб делает много разных инициатив. Появляются новые группы фанатов. Каждый может найти себе по вкусу социум, где интересно будет общаться.

Кто болеет за «Спартак» – не могу их осуждать, это их выбор. Для меня, конечно, немного странно, когда ты живешь в Нижнем Новгороде и болеешь за «Спартак». Кому‑то нравится одно, кому‑то – другое. Сами будем делать так, чтобы за нас болели больше людей. Приятно, когда люди болеют за свою команду, а не за чужую, — сказал Удальцов .

В ближайшее воскресенье «Пари НН » сыграет со «Спартаком» в гостях в рамках 10-го тура Мир РПЛ . Кубковый матч с москвичами пройдет 1 октября.