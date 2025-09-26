  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Странно, когда живешь в Нижнем Новгороде и болеешь за «Спартак». Директор «Пари НН» перед домашним матчем Кубка с красно-белыми
23

«Странно, когда живешь в Нижнем Новгороде и болеешь за «Спартак». Директор «Пари НН» перед домашним матчем Кубка с красно-белыми

Александр Удальцов считает странным, когда нижегородцы болеют за «Спартак».

Спортивный директор «Пари НН» высказался в преддверии матча с красно-белыми в 5-м туре Фонбет Кубка России, который станет для волжан первым домашним в текущем сезоне после ремонта стадиона.

— Как воспримете ситуацию, если стадион будет снова красно‑белым, как в матче октября 2024 года против «Спартака»?

— Люди болеют за ту команду, которая им нравится. Наша задача, наоборот, своей игрой влюблять. Многое делается для того, чтобы игра стала более привлекательной. Клуб делает много разных инициатив. Появляются новые группы фанатов. Каждый может найти себе по вкусу социум, где интересно будет общаться. 

Кто болеет за «Спартак» – не могу их осуждать, это их выбор. Для меня, конечно, немного странно, когда ты живешь в Нижнем Новгороде и болеешь за «Спартак». Кому‑то нравится одно, кому‑то – другое. Сами будем делать так, чтобы за нас болели больше людей. Приятно, когда люди болеют за свою команду, а не за чужую, — сказал Удальцов.

В ближайшее воскресенье «Пари НН» сыграет со «Спартаком» в гостях в рамках 10-го тура Мир РПЛ. Кубковый матч с москвичами пройдет 1 октября.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?69787 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
Александр Удальцов
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoПари НН
logoМатч ТВ
logoFONBET Кубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шнякин и Журавель прокомментируют матч «Спартака» с «Пари НН» в 10-м туре РПЛ. Трушечкин и Жичкин – игру ЦСКА и «Балтики», Черданцев и Аксенов – встречу «Локо» и «Рубина»
24вчера, 12:47
Защитник «Пари НН» Карич о матчах со «Спартаком»: «Главное – не бояться громкого имени. Там такие же люди из плоти и крови»
923 сентября, 15:10
Главные новости
Талалаев об обращении к Неценко в ходе матча с «Локо»: «Если у человека нет понимания футбола, он не должен это демонстрировать. Против «Крыльев» он сказал, что игра была равна»
26 минут назад
«Уфа» оспорит результат матча с «Фанкомом» в Кубке из-за участия дисквалифицированного Федчука
423 минуты назад
«Ювентус» хочет продать Влаховича в январе. «МЮ» и «Челси» интересуются форвардом (GdS)
634 минуты назад
Леони пропустит до года из-за разрыва «крестов», сообщил Слот. Кьезу внесут в заявку ЛЧ
1235 минут назад
Глава федерации футбола Израиля: «Молюсь о конце войны с Палестиной – у нас проблемы только с ХАМАС. Но отстранение не поможет – конфликт на Украине не закончился после бана России»
3142 минуты назад
Трамп допустил перенос матчей ЧМ-2026 из городов США, если в них будет небезопасно: «Сиэтлом и Сан-Франциско управляют радикальные левые безумцы»
60сегодня, 08:17
Чемпионат России. «Динамо» в гостях у «Крыльев», ЦСКА сыграет с «Балтикой» в воскресенье
75сегодня, 08:16
Сегодня празднуют всемирный День встреч со старыми друзьями. DevOps-инженера мы ждем так же сильно, как и таких встреч!
сегодня, 08:00Вакансия
Батраков способен заиграть в «Барсе», считает Глушков: «Сразу тяжело, но он из тех, кто быстро адаптируется»
49сегодня, 07:09
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Вердера», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу
1сегодня, 06:44
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» – «Вердер». Онлайн-трансляция начнется в 21:30
429 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема принимает «Аль-Наср» Роналду
138 минут назад
Рамос о Бускетсе: «Футбол остался без одного из самых блестящих полузащитников. Ты воплощение того, как быть исключительным, оставаясь при этом обычным парнем»
448 минут назад
Чемпионат Франции. «Марсель» в гостях у «Страсбура», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в субботу
51 минуту назад
Решение о продаже «Сан-Сиро» «Интеру» и «Милану» примут в понедельник. Политики надеются на реконструкцию стадиона и беспокоятся, не продадут ли американцы землю третьим лицам
1сегодня, 08:30
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого примет «Мэйчжоу Хакка», начало в 13:00
1сегодня, 07:58
Защитника «Сочи» Литвинова чаще всех проверяли на допинг в 2025-м. Акинфеева, Кривцова и Сергеева – по 2 раза
3сегодня, 07:42
Мерсон о «Челси»: «Не могу поверить, что они не купили вратаря. Можете назвать команду, которая выиграла важные турниры без хорошего голкипера?»
26сегодня, 07:27
Хавбек «Зенита» Михайлов перед «Оренбургом»: «На поле нет друзей. В их матчах очень много борьбы, единоборств»
6сегодня, 06:22
Непомнящий о 2 голах Чалова в 10 играх за ПАОК: «Когда есть люди, способные создавать моменты, Федор будет здорово завершать их. Он игрок-наконечник»
15сегодня, 06:00