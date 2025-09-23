  • Спортс
  Защитник «Пари НН» Карич о матчах со «Спартаком»: «Главное – не бояться громкого имени. Там такие же люди из плоти и крови»
3

Защитник «Пари НН» Карич о матчах со «Спартаком»: «Главное – не бояться громкого имени. Там такие же люди из плоти и крови»

Свен Карич считает, что «Пари НН» не следует бояться играть против «Спартака».

«Пари НН» сыграет на выезде со «Спартаком» 28 сентября в 10-м туре Мир РПЛ. 1 октября команды сыграют в Нижнем Новгороде в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

В кубковом матче в августе «Пари НН» уступил «Спартаку» со счетом 0:4.

– Каких ошибок нужно избежать, чтобы опять не проиграть «Спартаку» 0:4?

– Все это может меняться от игры к игре. Для нас сейчас главное – не бояться громкого имени «Спартака». Там такие же люди из плоти и крови, – сказал защитник «Пари НН».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
