Семак о «Зените-2»: «Приглашать кого-то на тренировочный процесс нецелесообразно. В распоряжении «Зенита» 21 человек»
Сергей Семак заявил, что «Зениту» пока не нужны игроки «Зенита-2».
«Конечно, по мере возможности следим, смотрим за игроками, привлекаем их в паузы, смотрим на товарищеские матчи, кто из них как прогрессирует, кому-то даем шанс. В контакте и с тренерами, естественно, слушаем, кого они рекомендуют, как они смотрят на ситуацию сами, свое мнение определяем по тем или иным игрокам. Поэтому, конечно, работаем.
Но на сегодняшний день в распоряжении нашей команды большая группа игроков, сегодня на тренировке 21 человек. И, конечно, приглашать кого-то из «Зенита-2» на тренировочный процесс нецелесообразно.
Будет у нас нехватка игроков — конечно, будем смотреть. Есть игроки, за которыми мы смотрим, наблюдаем. Думаю, вы все их прекрасно знаете», – сказал тренер «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Зенита»
