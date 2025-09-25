Семак о матче с «Оренбургом»: «Недооценки точно нет, с любым соперником игра проходит напряженно. Вся борьба в чемпионате еще впереди»

Сергей Семак заявил, что «Зенит» не недооценивает соперников в Мир РПЛ.

В субботу, 27 сентября, «Зенит» примет «Оренбург» в 10-м туре чемпионата России.

– Не будет ли недооценки соперника после победы над «Краснодаром»?

– Недооценки никакой нет точно. Нужно в любой игре завоевывать три очка. «Краснодар» важно было не опустить далеко в таблице. Но теперь важнейший матч против «Оренбурга». Нам нужно двигаться вперед с точки зрения набора очков и улучшения качества игры.

– Пишут, что «Зенит» катком пройдется по «Оренбургу».

– Странная формулировка. Любая встреча с любой командой в премьер‑лиге проходит напряженно. Наше дело – выходить и играть. В данном случае – против крепкого соперника. Недавняя встреча «Оренбурга» с «Динамо» тому подтверждение. Игра до ошибки, а так была равной.

– Как относитесь к тому, что к промежуточному финишу команды в верхней части таблицы подходят очень плотно с точки зрения очков?

– Недавно были случаи, когда три команды могли стать чемпионом и плотность была высокой не к десятому, а к тридцатому туру. Что касается нынешней ситуации – это хорошо для зрительского интереса. Команды идут плотно, в каждом туре могут поменяться местами. Кто‑то лучше проводит первую треть чемпионата, кто‑то хуже, но вся борьба еще впереди. И это хорошо, – сказал главный тренер «Зенита».