«Батраков и Кисляк сильнее многих легионеров «Бенфики», наши иностранцы тоже не слабее. Наши клубы достойно смотрелись бы в еврокубках, судя по «Карабаху». Крамаренко из ЦСКА про ЛЧ

Дмитрий Крамаренко считает, что российские клубы проявили бы себя в еврокубках.

– В первые 15 минут пропустили два мяча, и всем показалось, что «Бенфика » одержит легкую победу. Но, несмотря на не очень удачное начало, ребята из «Карабаха» продолжили играть, был виден их настрой. Гнули свою линию, прессинговали и надежно сыграли в обороне.

«Карабах» очень хорошо физически подготовлен. Думаю, такую победу нельзя назвать совпадением или чудом, потому что они давно доказали все и заставили себя уважать.

– Смогли бы наши топовые клубы на равных конкурировать с «Карабахом»?

– Да. ЦСКА, «Динамо », «Спартак », «Локомотив » и так далее. «Карабах» – хорошего уровня команда. Там собраны классные футболисты. Говорю про легионеров. Если бы не санкции, то конкуренция была бы очень хорошая в Лиге чемпионов и в Лиге Европы.

Я полностью смотрел игру с «Бенфикой», и если судить по индивидуальным действиям футболистов, по тактике, по физической подготовке «Карабаха», то наши клубы достойно смотрелись бы в еврокубках. Это касается всех наших топовых команд.

Более того, в составе «Бенфики» вышел всего один португалец в старте. И я бы не сказал, что легионеры «Бенфики» сильнее наших иностранцев в российской Премьер-Лиге. Может быть, даже слабее.

А если мы про местных ребят говорим, как Батраков и Кисляк, то они сильнее многих легионеров «Бенфики», по моему мнению, – сказал тренер вратарей ЦСКА.