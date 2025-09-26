Ван де Бек из «Жироны» выбыл до конца сезона из-за разрыва ахилла
Хавбек «Жироны» Донни ван де Бек в четверг перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия на левой ноге.
Таким образом, 28-летний нидерландец выбыл до конца сезона.
Ван де Бек получил травму во вторник в матче 6-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (1:1) и был заменен на 33-й минуте.
Ранее экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы пятки.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Mundo Deportivo
