Ван де Бек из «Жироны» выбыл до конца сезона из-за разрыва ахилла

Хавбек «Жироны» Донни ван де Бек в четверг перенес операцию после разрыва ахиллова сухожилия на левой ноге.

Таким образом, 28-летний нидерландец выбыл до конца сезона.

Ван де Бек получил травму во вторник в матче 6-го тура Ла Лиги с «Атлетиком» (1:1) и был заменен на 33-й минуте.

Ранее экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» пропустил концовку прошлого сезона из-за травмы пятки.