  • Павел Погребняк: «Уже пожил в Англии в свое время. Сейчас живу там, где хочу — в России»
3

Павел Погребняк: «Уже пожил в Англии в свое время. Сейчас живу там, где хочу — в России»

Павел Погребняк заявил, что предпочитает жить в России, а не в Англии.

«Последний раз я был в Англии в августе на матче «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Многие сотрудники клуба остались прежними, так что мне все показали, по полю поводили. Единственное, на замену не успел выйти. Из изменений заметил, что на стадионе трибуну новую построили.

Мог бы сейчас полноценно жить в Англии? Я там в свое время уже пожил. Сейчас живу там, где хочу — в России», — сказал экс-форвард «Фулхэма» и «Рединга».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?68406 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
logoПавел Погребняк
logoпремьер-лига Россия
logoФулхэм
logoпремьер-лига Англия
