Павел Погребняк: «Уже пожил в Англии в свое время. Сейчас живу там, где хочу — в России»
Павел Погребняк заявил, что предпочитает жить в России, а не в Англии.
«Последний раз я был в Англии в августе на матче «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед». Многие сотрудники клуба остались прежними, так что мне все показали, по полю поводили. Единственное, на замену не успел выйти. Из изменений заметил, что на стадионе трибуну новую построили.
Мог бы сейчас полноценно жить в Англии? Я там в свое время уже пожил. Сейчас живу там, где хочу — в России», — сказал экс-форвард «Фулхэма» и «Рединга».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
