Погребняк о возобновлении карьеры Сычева: «Я следующий. Ждите в РПЛ ко второму кругу – за «Зенит» поиграю»

Павел Погребняк пошутил, что поиграет за «Зенит» в Мир РПЛ.

Ранее 41-летний Дмитрий Сычев заявил , что планирует возобновить карьеру в омском «Иртыше», выступающем в LEON Второй лиге А.

– Я – следующий, кто возобновит. Сейчас размялся на «Кубке Легенд», поэтому, скорее всего, ждите меня в РПЛ ко второму кругу.

– «Спартак» нуждается в нападающем.

– Нет, я за «Зенит » поиграю, – заявил 41-летний бывший игрок сборной России Павел Погребняк .

