Погребняк о возобновлении карьеры Сычева: «Я следующий. Ждите в РПЛ ко второму кругу – за «Зенит» поиграю»
Павел Погребняк пошутил, что поиграет за «Зенит» в Мир РПЛ.
Ранее 41-летний Дмитрий Сычев заявил, что планирует возобновить карьеру в омском «Иртыше», выступающем в LEON Второй лиге А.
– Я – следующий, кто возобновит. Сейчас размялся на «Кубке Легенд», поэтому, скорее всего, ждите меня в РПЛ ко второму кругу.
– «Спартак» нуждается в нападающем.
– Нет, я за «Зенит» поиграю, – заявил 41-летний бывший игрок сборной России Павел Погребняк.
Погребняк о «Зените»: «Матч с «Краснодаром» носит чемпионско-реваншистское настроение. На стороне Петербурга чемпионский и лигочемпионский опыт, игроки и за сборную Бразилии выступают»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
