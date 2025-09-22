На ТВ «Реала» заявили, что соперники клуба в Ла Лиге в среднем получают одну желтую карточку за 16 фолов, а оппоненты «Барсы» – за 3,8 нарушения
На канале мадридского клуба сравнили частоту, с которой судьи показывают игрокам «сливочных» и их соперникам желтые карточки в этом сезоне Ла Лиги. Согласно приведенной статистике, футболисты «Реала» в среднем получают предупреждения за каждые 6,6 фола, в то время как их соперники – одну желтую карточку за 16 фолов.
На ТВ «Реала» также сравнили ситуацию с матчами других команд испанского чемпионата: соперники «Барселоны» получают желтые карточки за каждые 3,8 нарушения, играющие против «Атлетико» футболисты – за каждые 4,2. Соперников этих клубов наказывают чаще всего, в то время как оппонентов «Реала» – реже всего.
Скриншот: кадр из видео ТВ «Реала»
