На ТВ «Реала» заявили, что соперники клуба в Ла Лиге в среднем получают одну желтую карточку за 16 фолов, а оппоненты «Барсы» – за 3,8 нарушения

На телевидении «Реала» снова раскритиковали судейство, приведя статистику.

На канале мадридского клуба сравнили частоту, с которой судьи показывают игрокам «сливочных» и их соперникам желтые карточки в этом сезоне Ла Лиги . Согласно приведенной статистике, футболисты «Реала» в среднем получают предупреждения за каждые 6,6 фола, в то время как их соперники – одну желтую карточку за 16 фолов.

На ТВ «Реала» также сравнили ситуацию с матчами других команд испанского чемпионата: соперники «Барселоны» получают желтые карточки за каждые 3,8 нарушения, играющие против «Атлетико » футболисты – за каждые 4,2. Соперников этих клубов наказывают чаще всего, в то время как оппонентов «Реала» – реже всего.

Скриншот: кадр из видео ТВ «Реала»

В эфире ТВ «Реала» показали баланс красных карточек в XXI веке в сравнении с «Барсой»: -2 против +65 в Ла Лиге, в ЛЧ показатели почти равны