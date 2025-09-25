Брейдо о внучке Гинера на CSKA TV: «Мы долго искали девушку с большим красно-синим сердцем, знанием истории ЦСКА. Саша росла и набиралась опыта, и вдруг все стало очевидно»
Сегодня стало известно, что внучка Евгения Гинера стала ведущей на CSKA TV.
«Мы долго искали ведущую на ЦСКА ТВ. Это должна быть не просто яркая девушка. У нее должно быть большое красно-синее сердце, понимание и знание истории и всех текущих процессов клуба. У нее должны быть ценности ПФК ЦСКА!
Андрюха Маган прекрасен, Сережа Фомин безусловно тоже. Но, конечно, в помощь нужна красавица ведущая. Мы уже думали, что такую ведущую нам не найти никогда. Но время шло, и юная Саша росла и набиралась опыта и знаний, и вдруг все сошлось и стало прекрасно и очевидно.
Итак, новая ведущая ЦСКА ТВ, внучка Евгения Ленноровича, болельщица ЦСКА с пеленок – Саша Гинер!
Давайте накидаем Саше лайков и слов поддержки! ❤️💙» – написал директор по коммуникациям ЦСКА в своем телеграм-канале.