  • Брейдо о внучке Гинера на CSKA TV: «Мы долго искали девушку с большим красно-синим сердцем, знанием истории ЦСКА. Саша росла и набиралась опыта, и вдруг все стало очевидно»
Брейдо о внучке Гинера на CSKA TV: «Мы долго искали девушку с большим красно-синим сердцем, знанием истории ЦСКА. Саша росла и набиралась опыта, и вдруг все стало очевидно»

Кирилла Брейдо высказался о должности Александры Гинер в ЦСКА.

Сегодня стало известно, что внучка Евгения Гинера стала ведущей на CSKA TV.

«Мы долго искали ведущую на ЦСКА ТВ. Это должна быть не просто яркая девушка. У нее должно быть большое красно-синее сердце, понимание и знание истории и всех текущих процессов клуба. У нее должны быть ценности ПФК ЦСКА!

Андрюха Маган прекрасен, Сережа Фомин безусловно тоже. Но, конечно, в помощь нужна красавица ведущая. Мы уже думали, что такую ведущую нам не найти никогда. Но время шло, и юная Саша росла и набиралась опыта и знаний, и вдруг все сошлось и стало прекрасно и очевидно.

Итак, новая ведущая ЦСКА ТВ, внучка Евгения Ленноровича, болельщица ЦСКА с пеленок – Саша Гинер!

Давайте накидаем Саше лайков и слов поддержки! ❤️💙» – написал директор по коммуникациям ЦСКА в своем телеграм-канале.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
