  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хакими назвал обвинения в изнасиловании самой большой ложью о себе: «Люди продолжают врать, это причиняет боль моей семье и детям. Я был готов помочь следствию, в отличие от той, кто обвинил меня»
7

Хакими назвал обвинения в изнасиловании самой большой ложью о себе: «Люди продолжают врать, это причиняет боль моей семье и детям. Я был готов помочь следствию, в отличие от той, кто обвинил меня»

Ашраф Хакими назвал обвинения в изнасиловании самой большой ложью о себе.

В 2023 году защитнику «ПСЖ» были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. После этого он был помещен под судебный надзор. Футболисту грозит 15 лет тюрьмы.

– Что из того, что о вас говорили, было самой большой ложью?

– Обвинения в изнасиловании девушки. Честно говоря, пережить это было труднее, чем что-либо еще. Мне по-прежнему тяжело, потому что мне больно, когда люди продолжают лгать.

Это причиняет боль моей семье, моим детям, которые еще малы и не знают, что такое интернет, и не умеют читать. Я знаю, что однажды они что-то прочитают, и я не пожелал бы им узнать такое про своего отца, к тому же это ложь.

– Как вы узнали о заявлении?

– Кажется, мой адвокат сказал мне. Мы знали, что это может произойти. Мы спокойны. Я знаю, в чем меня обвиняют. Это ложь. Я знаю, кто я такой, и знаю, что я не делал ничего подобного. И никогда бы так не поступил. Я попросил разрешения поговорить с полицией, чтобы объяснить свою версию. Более того, у них есть образец моей ДНК.

Я был готов помочь [следствию] во всем, в отличие от человека, обвинившего меня, которая не захотела упростить расследование. Благодаря работе полиции нам удалось достичь хороших результатов. Честно говоря, я спокоен. Я знаю, что могу положиться на своего адвоката. Правосудие делает свое дело, и я надеюсь, что правда скоро выйдет наружу.

СМИ говорят о том, чего не знают. Они оскорбили мое достоинство, потому что я знаю, что происходит на самом деле, и что обвинения против меня – это ложь. Я бы не хотел, чтобы подобное случилось с кем бы то ни было, – сказал защитник «ПСЖ» в интервью Canal+.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?64986 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
происшествия
logoлига 1 Франция
logoАшраф Хакими
logoПСЖ
девушки и спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Брейдо о внучке Гинера на CSKA TV: «Мы долго искали девушку с большим красно-синим сердцем, знанием истории ЦСКА. Саша росла и набиралась опыта, и вдруг все стало очевидно»
814 минут назад
Сакич об опоздании Станковича на тренировку «Спартака»: «Он задержался не из‑за холода, мы кое‑что обсуждали. Наш главный тренер всегда первый во всем»
841 минуту назад
УЕФА примет решение по Израилю на следующей неделе. За отстранение выступает «подавляющее большинство» членов исполкома (The Times)
8049 минут назад
Новые связи: Левандовски и Кейн – кто их объединил? Раскройте свежие пары в «Комбо»!
сегодня, 12:00Тесты и игры
Митрофанов об ужесточении лимита: «Это один из инструментов развития футбола, прежде всего детско-юношеского. Дегтярев хочет вывести наш спорт на более высокий уровень»
31сегодня, 11:59
Внучка Гинера стала ведущей на CSKA TV. В дебютном ролике она спрашивала болельщиков, как долго они болеют за клуб
36сегодня, 11:51Видео
Иванов рассудит игру ЦСКА – «Балтика» в 10-м туре РПЛ. Мешков назначен на матч «Крылья Советов» – «Динамо»
2сегодня, 11:34
Булыкин о Shaman: «Не вижу ничего плохого, если он споет «Я русский» перед матчем РПЛ или сборной. Почему нет?»
91сегодня, 11:09
Тренер «Ростова» Осинов: «Не сказал бы, что игра «Балтики» на футбол похожа – все поставлено на борьбу, нам пришлось подстроиться. Если им такой футбол приносит очки, почему нет?»
5сегодня, 10:57
Сычев о Соболеве: «Эпатажная персона, но его игра хуже от этого не становится – столько голов забил, ответил хейтерам делом. Не понимаю, почему к Александру такое отношение»
16сегодня, 10:46
Ко всем новостям
Последние новости
Директор «Бетиса» Фахардо: «Антони – лучшее приобретение в истории клуба, пример тому, что мы растем. Потребовалось много времени, чтобы убедить «МЮ»
4 минуты назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Иркутск» проиграл «Челябинску», «Амкал» встретится с «Енисеем», «КАМАЗ» примет костромской «Спартак»
5910 минут назад
Рамос не забил пенальти в стиле Паненки в матче с «Толукой» при счете 1:0 в пользу «Монтеррея». Команда испанца в итоге проиграла 2:6
114 минут назад
Шнякин и Журавель прокомментируют матч «Спартака» с «Пари НН» в 10-м туре РПЛ. Трушечкин и Жичкин – игру ЦСКА и «Балтики», Черданцев – встречу «Локо» и «Рубина»
326 минут назад
102 фаната «Ромы», включая двух несовершеннолетних, были задержаны перед матчем с «Ниццей» в ЛЕ. 13 человек предстанут перед судом, остальным на полгода запретят въезд в Приморские Альпы (RMC Sport)
130 минут назад
Дивеев вернулся в общую группу ЦСКА после ОРВИ: «Успел соскучиться по тренировкам. Берегите себя в этот сезон простуд»
249 минут назад
Де Дзерби о Веа: «Недооцененный игрок. Тимоти равен 2-3 футболистам благодаря физике, интеллекту и умению адаптироваться. Он может играть где угодно»
151 минуту назад
«Уфа» можно оспорить результат матча с «Фанкомом» в Кубке из-за участия дисквалифицированного Федчука. Воспитанник «Спартака» отстранен на год за несоблюдение решения CAS
559 минут назад
Милошевич о натурализации Тикнизяна в Сербии: «Многие думают, что это главная беда сербского футбола. Вопрос, какого качества приезжают легионеры и почему занимают места наших воспитанников»
4сегодня, 12:09
Погребняк о Батракове: «Не думаю, что он уже готов к Европе. Слишком рано»
6сегодня, 12:01