Хакими назвал обвинения в изнасиловании самой большой ложью о себе: «Люди продолжают врать, это причиняет боль моей семье и детям. Я был готов помочь следствию, в отличие от той, кто обвинил меня»

Ашраф Хакими назвал обвинения в изнасиловании самой большой ложью о себе.

В 2023 году защитнику «ПСЖ» были предъявлены официальные обвинения в изнасиловании 24-летней девушки. После этого он был помещен под судебный надзор. Футболисту грозит 15 лет тюрьмы.

– Что из того, что о вас говорили, было самой большой ложью?

– Обвинения в изнасиловании девушки. Честно говоря, пережить это было труднее, чем что-либо еще. Мне по-прежнему тяжело, потому что мне больно, когда люди продолжают лгать.

Это причиняет боль моей семье, моим детям, которые еще малы и не знают, что такое интернет, и не умеют читать. Я знаю, что однажды они что-то прочитают, и я не пожелал бы им узнать такое про своего отца, к тому же это ложь.

– Как вы узнали о заявлении?

– Кажется, мой адвокат сказал мне. Мы знали, что это может произойти. Мы спокойны. Я знаю, в чем меня обвиняют. Это ложь. Я знаю, кто я такой, и знаю, что я не делал ничего подобного. И никогда бы так не поступил. Я попросил разрешения поговорить с полицией, чтобы объяснить свою версию. Более того, у них есть образец моей ДНК.

Я был готов помочь [следствию] во всем, в отличие от человека, обвинившего меня, которая не захотела упростить расследование. Благодаря работе полиции нам удалось достичь хороших результатов. Честно говоря, я спокоен. Я знаю, что могу положиться на своего адвоката. Правосудие делает свое дело, и я надеюсь, что правда скоро выйдет наружу.

СМИ говорят о том, чего не знают. Они оскорбили мое достоинство, потому что я знаю, что происходит на самом деле, и что обвинения против меня – это ложь. Я бы не хотел, чтобы подобное случилось с кем бы то ни было, – сказал защитник «ПСЖ » в интервью Canal+.