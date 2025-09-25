ФИФА получила 145 сообщений о нарушениях прав человека во время КЧМ. Большая часть жалоб касалась политики властей США (Адам Крафтон)

ФИФА получила более 100 сообщений о нарушениях прав человека на клубном ЧМ.

Клубный чемпионат мира проходил в США с 15 июня по 13 июня. Победителем турнира стал «Челси», обыгравший в финале «ПСЖ» (3:0).

Во время проведения турнира ФИФА через собственный портал подачи жалоб получила 145 сообщений от болельщиков о нарушении прав во время турнира, сообщает журналист The Athletic Адам Крафтон.

Отмечается, что наибольшее количество жалоб касалось политики правительства США и деятельности правоохранительных органов, в том числе предполагаемых нарушений со стороны иммиграционной и таможенной полиции.