ФИФА получила 145 сообщений о нарушениях прав человека во время КЧМ. Большая часть жалоб касалась политики властей США (Адам Крафтон)
ФИФА получила более 100 сообщений о нарушениях прав человека на клубном ЧМ.
Клубный чемпионат мира проходил в США с 15 июня по 13 июня. Победителем турнира стал «Челси», обыгравший в финале «ПСЖ» (3:0).
Во время проведения турнира ФИФА через собственный портал подачи жалоб получила 145 сообщений от болельщиков о нарушении прав во время турнира, сообщает журналист The Athletic Адам Крафтон.
Отмечается, что наибольшее количество жалоб касалось политики правительства США и деятельности правоохранительных органов, в том числе предполагаемых нарушений со стороны иммиграционной и таможенной полиции.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?64231 голос
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Адама Крафтона
