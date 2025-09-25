Ташуев о Слишковиче: «Как-то послушал его интервью после игры – впечатление, что он произносит тост. Я жду, что тренеры будут говорить не про душу мяча, а про тактику»

Сергей Ташуев раскритиковал интервью тренера «Оренбурга» Владимира Слишковича.

Оренбуржцы уступили «Динамо» (1:3) в матче 9-го Мир РПЛ .

– В чем причина неуверенного первого тайма «Динамо» в Оренбурге?

– В Оренбурге очень тяжелое поле. А самому клубу надо усиливать состав, чтобы претендовать на что-то серьезное. Как-то раз я послушал интервью Слишковича после игры и у меня сложилось впечатление, что он произносит тост. Я все-таки жду, что тренеры будут говорить профессиональные вещи про тактику, а не про душу мяча. А лозунги – это неинтересно.

– А что происходит с игрой «Динамо»? Валерий Карпин говорит, что у команды нет рисунка.

– Футбол «Динамо» явно меняется. Раньше команда играла в более тонкий футбол, а теперь игра «Динамо» больше похожа на игру «Ростова», – сказал бывший главный тренер «Ахмата» и других клубов.