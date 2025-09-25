  • Спортс
Комличенко о 100-м голе в карьере: «Значимость где-то между «Золотым мячом» и «Футболистом года в России». Как гора с плеч, выдохнул»

Николай Комличенко оценил значение 100-го гола для себя.

Нападающий «Локомотива» забил сотый мяч в профессиональной карьере в матче 4‑го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Акрона» (3:1) с передачи Владислава Сарвели. 

Какие воспоминания у вас связаны с первым голом на профессиональном уровне?

– Первый мяч на профессиональном уровне я забил в Чехии в квалификации Лиги Европы с пенальти. Было круто, ведь на тот момент я только перешел из Второй лиги из «Краснодара-2», и тут сразу гол в Лиге Европы. Это момент, конечно, не забыть.

Какие воспоминания у вас связаны с сотым голом на профессиональном уровне?

– Сотый гол стал для меня фантомным, ведь его не засчитали (смеется). Поэтому смешанные чувства от него остались. Потом уже, когда забил «Акрону», стало полегче, как гора с плеч. Выдохнул. Немного по-другому ощущалось, конечно, но все равно было хорошо. Мы выиграли, это было важно. Так что тоже запоминающимся получился этот мяч, забитый в Кубке.

– Оцените значимость вхождения в Клуб Григория Федотова по 10-балльной шкале, где 10 – «Золотой мяч», 5 – «Футболист года в России», 1 – MVP матча.

– Значимость очень серьезная на нашем российском уровне. Наверное, оценка будет 7-8, где-то между «Золотым мячом» и «Футболистом года» (смеется).

Выберите своего любимого партнера по атаке.

– Ох… Так… Пожалуй, это Андрей Батютин. Я с ним играл в «Краснодаре-2». Мы с ним друг друга понимали с полуслова, так как с детства выходили на поле вместе, выступая за одну спортшколу. Вместе прошли спортшколу, вместе пробивались в основу в 18-19 лет. Правда, я чуть опередил Андрея, но он чуть позже также сыграл в Кубке. В общем, мы с ним выросли, дошли до «Краснодара-2», и у нас, конечно, была сильная связка с ним, – сказал Комличенко

