Врач сборной России Вартапетов о пиве: «Доказано, что слабый алкоголь не является универсальным восстановлением, изотоником. У нас пить его не принято ни в раздевалке, ни после матча»

Михаил Вартапетов сообщил, что в сборной России пиво пить не принято.

– Комличенко рассказывал, что может «вкрутить» 1-2 банки пива после матчей. Это действительно помогает?

– Если взять серьезные исследования, то уже доказано, что слабый алкоголь, в том числе и пиво, не является универсальным восстановлением, изотоником.

У меня более спокойный и творческий подход к этому. Взрослый и профессиональный футболист сам вправе определить ту дозу пива, которую он хочет или не хочет выпить после матча. Часто это носит не фармакологический характер, а психологический. Человек может расслабиться, позволить малое количества пива, при этом работоспособность не снижается.

Я не призываю употреблять пиво после игр, это должен решать каждый человек для себя. Но одними запретами действовать неправильно.

– В сборной могут ли что-то подобное позволить себе игроки?

– Нет, у нас не принято. Ни в раздевалке, ни после матча, – сказал врач сборной России.