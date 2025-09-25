  • Спортс
7

Кирьяков о «Спартаке»: «Было несколько хороших матчей, но нет стабильности. Руководство не решается на перемены. Станкович нервничает, что передается футболистам – негативный момент»

Сергей Кирьяков поделился мыслями относительно игры «Спартака».

Команда набрала 15 очков в 9 матчах сезона Мир РПЛ и занимает 6-е место в таблице.

– Как вам «Спартак»?

– Хочется сказать никак, но это некорректно. Есть какие-то проблески. Клуб всегда ставит большие задачи, все надеялись видеть их в верхней части таблицы, где-то в тройке.

Никто не спорит, что было несколько хороших матчей, но нет стабильности. Стабильность – это признак класса и показатель, что команда может бороться за самые высокие места, но ее нет.

Тренерский штаб работает уже достаточно долго, чтобы строго спрашивать. Критики много, но руководство клуба не решается на перемены.

Видно, Деян Станкович нервничает, что передается футболистам, а это негативный момент. Оценка «Спартака» – неоднозначно, противоречиво и непонятно. Эти три слова характеризуют сегодняшнее состояние.

Везение для «Спартака», что отрыв от первого места такой небольшой. Лидеры теряют очки – «Зенит», «Краснодар», ЦСКА, «Локомотив».

Команда у «Спартака» неплохая, но ее бросает из жара в холод. Надеюсь, что они поборются за самые высокие места, но если оценивать по игре, то тяжело верится», – сказал Сергей Кирьяков.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
logoСергей Кирьяков
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДеян Станкович
