Димитров возглавил сборную Болгарии вместо Илиева

Новым тренером сборной Болгарии стал Александр Димитров.

Болгарский футбольный союз объявил о назначении 49-летнего специалиста, с которым подписан контракт на два года.

Димитров сменил на этом посту Илиана Илиева, который ушел из команды на фоне 5 поражений и ничьей в 6 матчах в 2025 году.

Александр ранее тренировал сборные Болгарии U17 и U21.

Изображение: bfunion.bg