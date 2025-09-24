Димитров возглавил сборную Болгарии вместо Илиева
Новым тренером сборной Болгарии стал Александр Димитров.
Болгарский футбольный союз объявил о назначении 49-летнего специалиста, с которым подписан контракт на два года.
Димитров сменил на этом посту Илиана Илиева, который ушел из команды на фоне 5 поражений и ничьей в 6 матчах в 2025 году.
Александр ранее тренировал сборные Болгарии U17 и U21.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Болгарского футбольного союза
