Болгария и тренер Илиев расторгли контракт. У команды 5 поражений и ничья в 6 матчах в 2025-м

Сборная Болгарии рассталась с главным тренером Илианом Илиевым.

Об этом сообщила пресс-служба Болгарского футбольного союза.

Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию. Илиев возглавлял болгарскую сборную с 2023 года.

В 6 матчах в 2025 году команда потерпела 5 поражений и одни раз сыграла вничью. В сентябре Болгария дважды уступила со счетом 0:3 в отборе ЧМ – Испании и Турции. Команда занимает последнее место в группе Е с 0 очков.