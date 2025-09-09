Болгария и тренер Илиев расторгли контракт. У команды 5 поражений и ничья в 6 матчах в 2025-м
Сборная Болгарии рассталась с главным тренером Илианом Илиевым.
Об этом сообщила пресс-служба Болгарского футбольного союза.
Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию. Илиев возглавлял болгарскую сборную с 2023 года.
В 6 матчах в 2025 году команда потерпела 5 поражений и одни раз сыграла вничью. В сентябре Болгария дважды уступила со счетом 0:3 в отборе ЧМ – Испании и Турции. Команда занимает последнее место в группе Е с 0 очков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Болгарского футбольного союза
