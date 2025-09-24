Виртц о трансфере в «Ливерпуль» за 136 млн евро: «Ненормально, когда игрок стоит так дорого. Но деньги уже выплачены. Слот сказал мне не давить на себя»
Флориан Виртц высказался о влиянии на него трансферной стоимости.
Полузащитника «Ливерпуля» спросили, оказывает ли на него давление цена в 136 млн евро с учетом бонусов, которую мерисайдский клуб заплатил этим летом.
«Это так. Мы не привыкли, чтобы «Ливерпуль» тратил так много. В последние годы они этого не делали, а этим летом смогли себе это позволить.
Конечно, ненормально, когда игрок стоит так дорого. Все это знают. Но сейчас деньги уже выплачены.
Тренер [Арне Слот] сказал мне, что здесь, в команде, не нужно давить на себя, определяя, сколько ты стоишь или не стоишь, потому что кажется, что все вокруг могли бы стоить столько же, играя где-то еще», – сказал Виртц.
22-летний игрок провел 5 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sport
