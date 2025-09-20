Слот про Виртца: «Художник, который может быть и злым. Нам не нужно учить его играть в футбол – ему просто нужно адаптироваться к уровню интенсивности АПЛ»

Арне Слот охарактеризовал Флориана Виртца.

«Сказать, что он художник, будет не совсем справедливо. Он художник, но может быть и злым. По-другому не получится достичь того уровня, которого достиг он.

Он невероятно усердно работает здесь, чтобы становиться все лучше и лучше. У него такой менталитет, и этот менталитет заметен, когда он теряет мяч один или два раза. Он не сдается, он хочет получить мяч в третий раз, в четвертый.

На мой взгляд, он очень хорошо адаптируется. С каждой игрой у него получается все лучше и лучше. Он всегда хочет владеть мячом, хотя и бывают моменты, когда нам кажется, что он мог бы сыграть лучше. Он просто всегда хочет удержать мяч, всегда старается. И у него получается все лучше и лучше, его форма все лучше и лучше.

Возможно, это самое важное, потому что нам не нужно учить его играть в футбол. Ему просто нужно адаптироваться к уровню интенсивности Премьер-лиги», – сказал главный тренер «Ливерпуля».