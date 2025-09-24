  • Спортс
Палмер проиграл спор с виноградником «Шато Пальмер». Футболист не сможет использовать торговую марку Cold Palmer для продажи вина (The Sun)

Коул Палмер не сможет использовать свою торговую марку для продажи вина.

Ранее стало известно, что полузащитник «Челси» и сборной Англии собирался зарегистрировать торговую марку Cold Palmer и использовать ее для продажи различных товаров. Ее название буквально переводится как «Холодный Палмер» и соответствует прозвищу игрока за манеру праздновать голы потиранием плеч, будто он замерз.

Позднее сообщалось, что англичанин оказался втянут в юридический спор с престижным французским виноградником «Шато Пальмер» (Château Palmer). Это связано с тем, что игрок нацелился в том числе на продажу вина (а также коктейлей, ликеров и других алкогольных напитков). 

Британское Управление интеллектуальной собственности должно было рассмотреть аргументы обеих сторон и вынести решение.

По данным The Sun, французы одержали победу в споре, и стороне Палмера пришлось исключить вино из списка товаров, которые он надеется продавать под своим брендом.

Юридическая команда футболиста внесла поправки в документы Ведомства по интеллектуальной собственности, чтобы предотвратить конфликт.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Sun
