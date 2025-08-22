Французский виноградник «Шато Пальмер» выступил против использования Палмером торговой марки Cold Palmer для продажи вина. Управление интеллектуальной собственности изучит ситуацию

Коул Палмер столкнулся с проблемами при регистрации именной торговой марки.

Полузащитник «Челси » и сборной Англии получил прозвище, которое буквально переводится как «Холодный Палмер», за манеру праздновать голы потиранием плеч, будто он замерз.

Сообщалось , что футболист собирался зарегистрировать торговую марку Cold Palmer и использовать ее для продажи выпивки и диетических напитков, еды, одежды, игрушек, косметики, лосьонов после бритья и бритвенных лезвий, а также автомобилей.

По сведениям The Times, Палмер оказался втянут в юридический спор с престижным французским виноградником «Шато Пальмер» (Château Palmer). Это связано с тем, что игрок нацелился в том числе на продажу вина (а также коктейлей, ликеров и других алкогольных напитков).

Британское Управление интеллектуальной собственности рассмотрит аргументы обеих сторон и вынесет свое решение.

Отмечается, что «Шато Пальмер» продает свое вино по цене до 750 фунтов за бутылку. Винодельческое хозяйство расположено в регионе Марго на юго-западе Франции и было основано британским офицером Чарльзом Палмером в 1814 году под названием «Шато де Гаск» (Château de Gascq).