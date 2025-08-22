  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Французский виноградник «Шато Пальмер» выступил против использования Палмером торговой марки Cold Palmer для продажи вина. Управление интеллектуальной собственности изучит ситуацию
10

Французский виноградник «Шато Пальмер» выступил против использования Палмером торговой марки Cold Palmer для продажи вина. Управление интеллектуальной собственности изучит ситуацию

Коул Палмер столкнулся с проблемами при регистрации именной торговой марки.

Полузащитник «Челси» и сборной Англии получил прозвище, которое буквально переводится как «Холодный Палмер», за манеру праздновать голы потиранием плеч, будто он замерз.

Сообщалось, что футболист собирался зарегистрировать торговую марку Cold Palmer и использовать ее для продажи выпивки и диетических напитков, еды, одежды, игрушек, косметики, лосьонов после бритья и бритвенных лезвий, а также автомобилей.

По сведениям The Times, Палмер оказался втянут в юридический спор с престижным французским виноградником «Шато Пальмер» (Château Palmer). Это связано с тем, что игрок нацелился в том числе на продажу вина (а также коктейлей, ликеров и других алкогольных напитков).

Британское Управление интеллектуальной собственности рассмотрит аргументы обеих сторон и вынесет свое решение.

Отмечается, что  «Шато Пальмер» продает свое вино по цене до 750 фунтов за бутылку. Винодельческое хозяйство расположено в регионе Марго на юго-западе Франции и было основано британским офицером Чарльзом Палмером в 1814 году под названием «Шато де Гаск» (Château de Gascq).

Увольнять ли Семака?27562 голоса
Да, прямо сейчасАртем Дзюба
Да, но позжеРоберто Манчини
Нет, сезон должен доработатьСергей Семак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Times
logoКоул Палмер
бизнес
алкоголь и спорт
logoСборная Англии по футболу
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Стилист Cердан о прическе Палмера: «Какой ужас! Типичный монах. Видимо, у него мало волос, как у Трампа, поэтому он максимально использует свои ресурсы и зачесывается как послушник»
1610 августа, 16:38
Уоддл о Палмере: «Он стоил бы дороже Беллингема, если бы был доступен на рынке – более 100 млн фунтов, как и Ямаль. В мое время за игроков платили 1 млн»
174 августа, 08:20
Невин о Палмере: «Сравнение с Зиданом может быть уместным, Коул – игрок мирового класса. Он может выйти на следующий уровень, но с Роналду и Месси не стоит сравнивать никого»
143 августа, 12:48
Главные новости
Трамп о ЧМ-2026: «Могу сыграть – я очень хороший спортсмен и отлично выгляжу в шортах! Вижу, какие деньги зарабатывают футболисты»
46 минут назад
«Челси» разгромил «Вест Хэм» (5:1), первым пропустив на 6-й минуте
17935 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» разгромил «Вест Хэм», «Ман Сити» сыграет с «Тоттенхэмом» в субботу, «Ливерпуль» – с «Ньюкаслом» в понедельник
13536 минут назад
«Интер» за 25 млн евро купил хавбека «Ланса» и Франции U21 Диуфа
340 минут назадФото
«ПСЖ» обыграл «Анже» благодаря голу Руиса (1:0). Шевалье отстоял на ноль второй тур подряд, Сафонов провел игру на скамейке
1753 минуты назад
Чемпионат Франции. «ПСЖ» Сафонова победил «Анже», «Монако» Головина сыграет с «Лиллем» в воскресенье
1254 минуты назад
«Бавария» уничтожила «РБ Лейпциг» – 6:0. Кейн сделал хет-трик, у Олисе дубль, у Диаса – 1+2
89сегодня, 20:29
Бундеслига стартовала! «Бавария» забила 6 голов «Лейпцигу», в субботу «Байер» сыграет с «Хоффенхаймом», «Боруссия» – с «Санкт-Паули»
70сегодня, 20:28
Депутат Журова: «Понятно, что американцы не могут допустить сборную России в состав участников ЧМ по футболу, как бы им этого ни хотелось»
17сегодня, 20:24
Кейн забил «Лейпцигу» 3 гола за 13 минут. У Харри 1-й хет-трик с ноября и 9-й в «Баварии»
19сегодня, 20:23
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Бетис» против «Алавеса», «Атлетико» и «Барселона» проведут матчи в субботу, «Реал» – в воскресенье
7сегодня, 19:30Live
«Астон Вилла» бесплатно отпустила Морено в «Жирону»
17 минут назадФото
Семеньо о борьбе с расизмом: «Это может быть тюремное заключение, пожизненный запрет на посещение стадионов – что угодно в этом духе. Сейчас делают недостаточно»
633 минуты назад
6:0 – крупнейшая победа «Баварии» над «Лейпцигом» в истории
659 минут назад
Палмер пропускает игру с «Вест Хэмом» из предосторожности. Хавбек «Челси» «что-то почувствовал» на разминке
6сегодня, 19:42
Де Лаурентис о Марадоне: «Его глубина была равна футбольному таланту. На вопрос о том, сколько бы он получал, если бы родился сегодня, он ответил: «Родись я сегодня, не было бы моих чудесных дочерей»
6сегодня, 19:36
Черчесов про 2:2 с «Оренбургом»: «Это для Сидорова сверхъестественное, а для меня – нормальное. Мы же не в хоккей играем. В футболе есть вещи, которые позволяют в меньшинстве добиваться результата»
12сегодня, 19:19
Быстров о том, что его продали «Зениту» «по высокому звонку»: «Спартак» хотел меня оставить – факт. Допускаю, что мог мне что-то предложить, но не предложил. Но и я не мог оставаться, дал слово»
19сегодня, 18:02
Экс-судья Федотов о красной Садулаеву: «Нельзя за такое удалять, это провал. Нескоро мы увидим этого арбитра. Нет никакой агрессии, удара в горло. Ну прихватил, и то – после провокации»
23сегодня, 17:12
Мина о партнерах: «Месси всегда хотел побеждать, надо брать с него пример. Куадрадо – машина, я многое у него перенял: приезжаю за два часа, принимаю ледяные ванны, слежу за питанием: курица и рыба»
4сегодня, 16:04