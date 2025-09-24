Россияне ждут фильмы об Овечкине, Месси, «Спартаке» и Аршавине: исследование Спортса’’ и KION

Онлайн-кинотеатр KION и Спортс’’ опросили зрителей о том, каких спортивных фильмов им не хватает. В топе – истории об Александре Овечкине, Лионеле Месси, Криштиану Роналду и Михаэле Шумахере, а также картины о российских клубах «Спартак» и ЦСКА.









Среди спортивных событий, о которых хотели бы увидеть фильмы или сериалы, чаще всего называли ЧМ-2018, Евро-2008 и Олимпиаду-1980.



Зрители отмечают, что ждут от спортивного кино глубокого сюжета, яркой личности героя и исторической точности. Наибольшим разочарованием становятся слабая актерская игра, неубедительные сцены матчей и искажение реальных событий.



Опрос прошел в августе – сентябре 2025 года и охватил более 1500 человек старше 18 лет по всей России.



Россияне назвали «Человек, который изменил все» и «Легенда №17» любимыми спортивными фильмами