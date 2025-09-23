Россияне назвали «Человек, который изменил все» и «Легенда №17» любимыми спортивными фильмами

Онлайн-кинотеатр KION и Спортс’’ провели исследование о том, какое спортивное кино выбирает аудитория.









Результаты исследования:

Лучший отечественным фильм – «Легенда №17».

Лучший зарубежный фильм – «Человек, который изменил все».

Лучший отечественный сериал – «Молодежка».

Лучший зарубежный сериал – «Тед Лассо».

Лучшим мультфильм – «Шайбу, шайбу!»









Меньше всего поддержки у зрителей получили отечественный фильм «Роднина», зарубежный фильм «Играй как Бекхэм», отечественный сериал «Большая игра», зарубежный сериал «Блеск» и мультфильм «Зоолимпиада».



По данным внутренней аналитики онлайн-кинотеатра KION, пользователи сходятся в предпочтениях: любимым спортивным кино мужской и женской аудитории стали семейный фильм «Хоккейные папы» (2023), байопики «Ламборгини: Человек-легенда» (2022) и «Феррари» (2023), драмы «Начать сначала» (2022) и «Лед 2» (2020).



Опрос прошел в августе–сентябре 2025 года и охватил более 1500 человек старше 18 лет по всей России.