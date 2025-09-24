Экс-защитник «Динамо» Даса перешел в НЕК из Нидерландов

Экс-защитник «Динамо » Эли Даса стал игроком НЕК .

32-летний футболист сборной Израиля подписал контракт с нидерландским клубом до конца сезона с опцией продления на один год.

Даса выступал за «Динамо» с 2022 по 2025 год, покинув бело-голубых в июне свободным агентом.

Фото: nec-nijmegen.nl