Фото
2

Экс-защитник «Динамо» Даса перешел в НЕК из Нидерландов

Экс-защитник «Динамо» Эли Даса стал игроком НЕК.

32-летний футболист сборной Израиля подписал контракт с нидерландским клубом до конца сезона с опцией продления на один год.

Даса выступал за «Динамо» с 2022 по 2025 год, покинув бело-голубых в июне свободным агентом.

Фото: nec-nijmegen.nl

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?56605 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НЕК
logoЭли Даса
трансферы
logoНЕК
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Нидерланды
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Капитан Израиля Даса о стычке с итальянцами после 4:5: «Они были очень эмоциональны – чувствовали, что мы заслужили победу, и пытались спровоцировать»
610 сентября, 08:37
«Локомотив» ведет переговоры с экс-защитником «Динамо» Дасой (Ynet)
2528 июля, 18:18
«Динамо» объявило об уходе Дасы. Защитник играл за клуб с 2022-го
2410 июня, 16:45
Главные новости
Николаев о пенальти ЦСКА после отскока Солдатенкову в руку от его же ноги: «Мяч летит даже не в ворота – улетает вверх. Жду объяснение»
1243 минуты назад
4:1 от «Реала», победы «Челси» и «Ливерпуля», Хмелевски обменян в «Ак Барс», Гави выбыл на 4-5 месяцев, эксперты ООН призвали отстранить сборную Израиля и другие новости
10сегодня, 06:10
Нам нужен комьюнити-менеджер, который поможет сделать нашу Трибуну лучше. Выведем пользовательский контент Спортса’’ на новый уровень!
сегодня, 06:00Вакансия
Чемпионат Испании. «Атлетико» против «Райо», «Сосьедад» Захаряна примет «Мальорку», «Барса» сыграет с «Овьедо» в четверг
57сегодня, 05:02
Моуринью об 1:1 с «Риу Аве»: «Не нравится, когда человек у монитора становится главным героем. У главного арбитра нет характера»
65сегодня, 04:25
«ПСЖ», «Реал», «Арсенал» – кто возьмет ЛЧ в этом сезоне? Сравните свои догадки с экспертами Лиги чемпионов
сегодня, 03:50Тесты и игры
Николаев о фоле Дугласа Аугусто на Венделе: «Очевидный наступ. Карасев должен был вынести предупреждение»
15сегодня, 03:45
Юран об уровне Первой лиги Турции: «Очень серьезный. Команды на 80% состоят из сборников, преимущественно из африканских стран»
20сегодня, 02:55
Корнеев о Карпине и 8-м месте «Динамо»: «Нужно доверять и дать время до зимы. Знали, какого тренера берете»
22сегодня, 01:46
«Реал» начал сезон с 7 побед в 3-й раз в ХХI веке. В первых двух случаях клуб не выиграл ни ЛЧ, ни Ла Лигу
16сегодня, 01:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Сегодняшнее «Динамо» — это булгаковское Варьете, Карпин — Жорж Бенгальский. Из него получился бы классный менеджер». Воробьев о бело-голубых
110 минут назад
МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Нью-Йорк Сити»
228 минут назад
«Порт Вейл» – «Арсенал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
3сегодня, 06:27
«Атлетико» – «Райо Вальекано». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 05:59
Магуайр о критике Шоу: «Люк не сыграл бы за «МЮ» 250-300 матчей, если бы не был хорошим футболистом. Каждый тренер ставит его в состав»
3сегодня, 05:48
Непомнящий считает, что Захаряну стоит уйти в «Динамо» в аренду: «Давно пора уже»
5сегодня, 05:32
«Хаддерсфилд» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
1сегодня, 05:17
Корнеев о Казарцеве в матче «Локо» и «Махачкалы»: «Как ты ставишь штрафной после ВАР, когда решил, что это пенальти?»
13сегодня, 04:53
«Проблемы «Спартака» остались. Такие «Крылья» нужно было обыгрывать с крупным счетом». Черданцев о красно-белых
21сегодня, 04:38
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. СКА примет «Родину», «Факел» в гостях у «Текстильщика», «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
26сегодня, 04:09