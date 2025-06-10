«Динамо» объявило об уходе Дасы. Защитник играл за клуб с 2022-го

Эли Даса покидает «Динамо».

Московский клуб объявил об уходе 32-летнего защитника в связи с истечением срока контракта.

Израильтянин выступал за бело-голубых с 2022 года. Всего в составе команды он 78 матчей, забил один мяч и отдал 5 голевых передач.

Подробную статистику игрока можно найти здесь .