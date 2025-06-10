«Динамо» объявило об уходе Дасы. Защитник играл за клуб с 2022-го
Эли Даса покидает «Динамо».
Московский клуб объявил об уходе 32-летнего защитника в связи с истечением срока контракта.
Израильтянин выступал за бело-голубых с 2022 года. Всего в составе команды он 78 матчей, забил один мяч и отдал 5 голевых передач.
Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Как относитесь к уходу Николича из ЦСКА?18837 голосов
Жаль, начинал перспективно
И хорошо, найдут лучше
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Динамо»
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