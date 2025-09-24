Магуайр о критике Шоу: «Люк не сыграл бы за «МЮ» 250-300 матчей, если бы не был хорошим футболистом. Каждый тренер ставит его в состав»
Харри Магуайр поддержал защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу.
Ранее игру Шоу раскритиковал экс-капитан «МЮ» Рой Кин.
«Он бы не сыграл за наш клуб 250-300 матчей, если бы не был хорошим футболистом.
Люк – прекрасный игрок, и каждый раз, когда приходит новый тренер, ему [как ветерану «МЮ»] задают множество вопросов. Вот что происходит в этом клубе.
И каждый тренер ставит Люка в состав, и на то есть причина – он великолепный футболист, всегда был таковым и всегда будет», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Manchester Evening News
