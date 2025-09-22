Шоу о критике от Кина: «Обидно, но это часть карьеры футболиста. Я не молодею, но мне по силам поддерживать стабильность на высоком уровне»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу отреагировал на критику от Роя Кина.

Экс-капитан «красных дьяволов» был недоволен игрой 30-летнего футболиста в матче 4-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:3).

«Думаю, иногда нужно быть стойким [к критике]. У него богатый опыт. Он был одним из лучших капитанов в истории «Ман Юнайтед». Конечно, мне обидно.

Думаю, критика – часть карьеры футболиста. Я прислушиваюсь к ней. Считаю, что, он был прав. Думаю, неделю назад я сыграл абсолютно не на своем уровне. Мне не нужно, чтобы Кин говорил об этом. После матча я и так это знал, но, конечно, такие слова задевают.

Я не молодею, и мне нужна стабильность. У меня было много взлетов и падений, но сейчас для меня главное – поддерживать стабильность на высоком уровне. Знаю, мне это по силам», – сказал Шоу.