Обляков об Алвесе: «Быстро вписался в ЦСКА благодаря хорошей атмосфере в коллективе. С мячом работает на высоком уровне»

Иван Обляков отметил быструю адаптацию Матеуса Алвеса в ЦСКА.

В 8 матчах сезона РПЛ на счету бразильского хавбека 2 гола и 1 ассист.

– Этим летом к вам присоединился Алвес. Кажется, ему удалось быстро адаптироваться. Как оценишь его уровень?

– Он хорошо вписался в команду, с мячом работает на высоком уровне. Я, Кисляк и Матеус хорошо понимаем друг друга в центре поля. Мы ему помогаем, поддерживаем.

Благодаря хорошей атмосфере в коллективе, он адаптировался быстро и сейчас показывает свой футбол. Надеюсь, будет продолжать в том же духе, – сказал полузащитник ЦСКА .