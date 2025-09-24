  • Спортс
  • Обляков об Алвесе: «Быстро вписался в ЦСКА благодаря хорошей атмосфере в коллективе. С мячом работает на высоком уровне»
1

Обляков об Алвесе: «Быстро вписался в ЦСКА благодаря хорошей атмосфере в коллективе. С мячом работает на высоком уровне»

Иван Обляков отметил быструю адаптацию Матеуса Алвеса в ЦСКА.

В 8 матчах сезона РПЛ на счету бразильского хавбека 2 гола и 1 ассист.

– Этим летом к вам присоединился Алвес. Кажется, ему удалось быстро адаптироваться. Как оценишь его уровень?

– Он хорошо вписался в команду, с мячом работает на высоком уровне. Я, Кисляк и Матеус хорошо понимаем друг друга в центре поля. Мы ему помогаем, поддерживаем.

Благодаря хорошей атмосфере в коллективе, он адаптировался быстро и сейчас показывает свой футбол. Надеюсь, будет продолжать в том же духе, – сказал полузащитник ЦСКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
logoМатеус Алвес
logoпремьер-лига Россия
logoИван Обляков
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
