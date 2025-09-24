Николаев о фоле Дугласа Аугусто на Венделе: «Очевидный наступ. Карасев должен был вынести предупреждение»
Алексей Николаев заявил, что Дугласу Аугусто следовало показать желтую карточку.
Хавбек «Краснодара» сфолил в матче 9-го тур РПЛ с «Зенитом» (0:2) на полузащитнике Венделе.
— Дуглас Аугусто не получает желтую карточку за наступ, хотя кажется, что все более‑менее очевидно.
— Я о том же и говорю. Здесь виден очевидный наступ. Соответственно, здесь Карасев должен был вынести предупреждение, — сказал экс‑арбитр ФИФА.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?55418 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости