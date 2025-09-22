  • Спортс
6

Лепехин о падении Петрова в штрафной «Зенита»: «Очень похоже, что там был пенальти. На повторе мне так показалось»

Константин Лепехин полагает, что «Краснодар» мог заработать пенальти с «Зенитом».

«Быки» дома уступили петербуржцам (0:2) в 9-м туре Мир РПЛ. На 91-й минуте игры Сергей Петров упал в штрафной гостей после подката Нино Моты.

Главный арбитр встречи Сергей Карасев не назначил одиннадцатиметровый. Судью также не позвали к монитору ВАР для просмотра эпизода.

– Насколько матч оправдал ваши ожидания?

– Нервная игра, особенно концовка. Мне такой футбол нравится смотреть. По крайней мере, я понимаю, что никто не притворяется и ничего из себя не корчит, а футболисты обеих команд просто хотят взять три очка. И никаких подводных камней нет. Это и есть настоящий спорт. 

 – Как оцениваете судейство Карасева? Он справился с такой сложной игрой?

– Мне кажется, да. Там были стычки, но грубейших ошибок не припомню.

Единственное, вопросы вызывает фол на Петрове в штрафной. Очень похоже, что там был пенальти. По крайней мере, на повторе мне так показалось.  

– Почему «Краснодару» не удалось забить? 

– Такое бывает. Не так просто забить даже чемпионам мира. Гол – это феерия и самое важное в футболе.

«Зенит» очень много матчей проводит сильнее соперника, но не может забить и теряет очки. Это было и в прошлом сезоне, и в этом. Сегодня «Краснодар» упустил свою игру.

Но знаете, чем меня порадовал «Зенит» в этой встрече?

– Чем?

 – Тем, что он терпел. Это редко бывает с командой. Питерцы дождались своего момента и после гола выглядели очень прилично. 

– Справедлив ли итог матча, потому что игра была абсолютно равная?

– Трудно рассудить, но любой результат можно обосновать. А так вы правы, игра была равная, – сказал бывший игрок «Зенита» Лепехин.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
