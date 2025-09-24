Слот о 2:1 с «Саутгемптоном»: «Не лучший матч «Ливерпуля» – ожидаемо, когда играешь совершенно новым составом. Были и положительные моменты – Мамардашвили, Кьеза, Леони были хороши»
Арне Слот прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Саутгемптоном».
Мерсисайдцы одержали победу в 3-м раунде Кубка английской лиги со счетом 2:1.
«Не лучшая наша игра. Этого можно ожидать, когда играете совершенно новым составом. Было много игроков, которые не играли долгое время. Были и положительные моменты – Георгий Мамардашвили провел хорошую игру, Федерико Кьеза и Джованни Леони были хороши. Первый гол Александера [Исака], потом забил Юго [Экитике].
В игре были позитивные моменты, но мы ничего не отняли у «Саутгемптона», потому что они играли хорошо, как команда мы сыграли не лучшим образом», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в эфире ITV.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
