Алонсо – второй тренер «Реала», выигравший 6 из 6 первых матчей в Ла Лиге. До Хаби это удавалось лишь Лушембурго в 2005-м

Хаби Алонсо стал вторым тренером «Реала», выигравшим 6 первых матчей в Ла Лиге.

Сегодня «Реал» обыграл «Леванте» (4:1) в матче 6-го тура Ла Лиги . Мадридцы еще ни разу не теряли очки в этом сезоне – ранее команда обыграла «Осасуну» (1:0), «Овьедо» (3:0), «Мальорку» (2:1), «Реал Сосьедад» (2:1) и «Эспаньол» (2:0).

До Алонсо единственным тренером в истории «Реала», который одержал 6 побед в первых 6 матчах чемпионата, был Вандерлей Лушембурго – в 2005 году «сливочные» выиграли первые 7 матчей Ла Лиги под руководством бразильского специалиста.

В следующем туре «Реал» сыграет с «Атлетико». Матч пройдет 27 сентября.