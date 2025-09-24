Алонсо – второй тренер «Реала», выигравший 6 из 6 первых матчей в Ла Лиге. До Хаби это удавалось лишь Лушембурго в 2005-м
Хаби Алонсо стал вторым тренером «Реала», выигравшим 6 первых матчей в Ла Лиге.
Сегодня «Реал» обыграл «Леванте» (4:1) в матче 6-го тура Ла Лиги. Мадридцы еще ни разу не теряли очки в этом сезоне – ранее команда обыграла «Осасуну» (1:0), «Овьедо» (3:0), «Мальорку» (2:1), «Реал Сосьедад» (2:1) и «Эспаньол» (2:0).
До Алонсо единственным тренером в истории «Реала», который одержал 6 побед в первых 6 матчах чемпионата, был Вандерлей Лушембурго – в 2005 году «сливочные» выиграли первые 7 матчей Ла Лиги под руководством бразильского специалиста.
В следующем туре «Реал» сыграет с «Атлетико». Матч пройдет 27 сентября.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
