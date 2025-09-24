У «Реала» 7 побед с общим счетом 16:4 в этом сезоне. Дальше – дерби с «Атлетико»
«Реал» выиграл 7-й матч подряд.
Команда Хаби Алонсо разгромила «Леванте» (4:1) в 6-м туре Ла Лиги и сохранила первую строчку в таблице.
Ранее были побеждены «Эспаньол» (2:0), «Марсель» (2:1), «Реал Сосьедад» (2:1), «Мальорка» (2:1), «Овьедо» (3:0) и «Осасуна» (1:0).
27 сентября «Реалу» предстоит гостевое дерби с «Атлетико».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
