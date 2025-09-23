  • Спортс
0

У Феликса гол и ассист в матче саудовского кубка с «Джиддой». Португалец набрал 8 (6+2) очков в 5 играх за «Аль-Наср»

У Жоау Феликса два результативных действия в матче саудовского кубка .

Полузащитник «Аль-Насра» забил гол и отдал ассист на Мохамеда Симакана в матче 1/16 финала Кубка короля Саудовской Аравии с «Джиддой» (4:0). 

Феликс сыграл 5-й матч за саудовский клуб, забил 6 голов и отдал 2 голевые передачи.

Подробная статистика 25-летнего игрока – здесь.  

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
