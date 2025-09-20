У Феликса 5+1 в 3 матчах в лиге Саудовской Аравии. Хавбек «Аль-Насра» лидирует по системе «гол+пас», у Малкома и Комана по 5 очков
Жоау Феликс забил 5 голов в 3 матчах в чемпионате Саудовской Аравии.
25-летний полузащитник сборной Португалии и «Аль-Насра» сделал дубль и отдал голевой пас на Криштиану Роналду в матче против «Аль-Рияда» (5:1, второй тайм) в 3-м туре.
Феликс лидирует в чемпионате по системе «гол+пас» с шестью очками. По 5 баллов у Малкома (3+2, «Аль-Хилаль») и Кингсли Комана (2+3, «Аль-Наср»).
Жоау сделал хет-трик в 1-м туре против «Аль-Таавуна» (5:0). Также у него есть гол за саудовский клуб в полуфинале Суперкубка страны с «Аль-Иттихадом» (2:1).
Подробная статистика бывшего футболиста «Атлетико», «Барселоны», «Челси» и «Милана» доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости