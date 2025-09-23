Маскерано о Месси: «Лео переизобретает себя на протяжении всей карьеры, привнося в свою игру что-то новое. Кажется, что он останавливает время, делая разницу от игры к игре»

Хавьер Маскерано высоко оценил нынешний уровень Лионеля Месси.

«Трудно выбрать какую-то одну версию Лео. Это игрок, который, кажется, останавливает время и продолжает делать разницу от игры к игре.

Если и есть что-то, что он демонстрировал на протяжении всей своей карьеры, так это способность постоянно изобретать себя заново и привносить в свою игру что-то новое, как если бы ему это когда-нибудь было необходимо.

Мы довольны уровнем, который он показывает, потому что, очевидно, как и в любой команде в мире, где играет Месси, все зависит от него», – сказал главный тренер «Интер Майами».