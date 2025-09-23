  • Спортс
  • Маскерано о Месси: «Лео переизобретает себя на протяжении всей карьеры, привнося в свою игру что-то новое. Кажется, что он останавливает время, делая разницу от игры к игре»
3

Маскерано о Месси: «Лео переизобретает себя на протяжении всей карьеры, привнося в свою игру что-то новое. Кажется, что он останавливает время, делая разницу от игры к игре»

Хавьер Маскерано высоко оценил нынешний уровень Лионеля Месси.

«Трудно выбрать какую-то одну версию Лео. Это игрок, который, кажется, останавливает время и продолжает делать разницу от игры к игре.

Если и есть что-то, что он демонстрировал на протяжении всей своей карьеры, так это способность постоянно изобретать себя заново и привносить в свою игру что-то новое, как если бы ему это когда-нибудь было необходимо.

Мы довольны уровнем, который он показывает, потому что, очевидно, как и в любой команде в мире, где играет Месси, все зависит от него», – сказал главный тренер «Интер Майами».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?54125 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoСборная Аргентины по футболу
logoХавьер Маскерано
