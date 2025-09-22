  • Спортс
  • «Отец Месси фактически управляет клубом. Без их согласия ничего сделать нельзя, все говорят по-испански. Люди уходят, это катастрофа». Экс-игрок МЛС Клих об «Интер Майами»
«Отец Месси фактически управляет клубом. Без их согласия ничего сделать нельзя, все говорят по-испански. Люди уходят, это катастрофа». Экс-игрок МЛС Клих об «Интер Майами»

Матеуш Клих рассказал, что «Интер Майами» фактически руководит отец Лионеля Месси.

Бывший полузащитник «Ди Си Юнайтед» и «Атланты» ответил на вопрос о клубе МЛС, в который он порекомендовал бы перейти. 

«Я не рекомендую «Майами», пока там находится Месси. Это катастрофа, люди уходят, тренеры и физиотерапевты уходят. С организационной точки зрения все плохо. Фактически клубом управляет отец Месси. Все говорят по-испански, и ничего нельзя сделать без их согласия. Сам клуб также находится в 45-50 минутах езды от Майами.

Я бы порекомендовал Нью-Йорк. У «Ред Буллс» сейчас стадион получше, но «Сити» также строит потрясающий стадион. Есть такие клубы, как «Коламбус Крю» и «Цинциннати», у которых отличные стадионы и отличные базы, но жить там очень скучно.

Я бы порекомендовал «Нэшвилл», если у вас есть возможность перейти туда. Это красивое место, столица страны. В Портленде и Сиэтле есть своя атмосфера, но это конец света», – сказал футболист «Краковии» в видео на ютуб-канале Foot Truck. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport.pl
