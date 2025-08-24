Гендиректор «Фрегата» Кучеренко об инфраструктуре Херсонской области: «Есть прекрасные объекты в Геническе и Скадовске. Будет модернизация, чтобы мы вернулись, когда позволит обстановка»

Генеральный директор «Фрегата» доволен инфраструктурой в Херсонской области.

«У нас есть прекрасные объекты и в Геническе, и в Скадовске.

И сейчас параллельно, конечно же, руководство региона будет стараться там все это модернизировать, чтобы при первой же возможности мы могли комфортно вернуться в родную область, когда позволит обстановка», – сказал генеральный директор «Фрегата» Сергей Кучеренко.

Он также выразил благодарность крымскому клубу «Крымтеплица » за предоставление необходимой инфраструктуры на фоне конфликта России и Украины.

«Они предоставили нам максимально комфортные условия для проживания, для тренировочного процесса.

Я считаю, что это одни из лучших условий не только в лиге «Содружество» и в Крыму, но и на материке», – отметил Кучеренко.