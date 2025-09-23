Рангник находится в больнице из-за проблем с голеностопом. Тренер сборной Австрии после новой операции подхватил в клинике инфекцию и перенесет еще одно вмешательство

Ральф Рангник находится в больнице.

Главный тренер сборной Австрии на прошлой неделе перенес операцию на правом голеностопном суставе в клинике в Мурнау-ам-Штаффельзее (Бавария).

Bild сообщает, что немецкий специалист не сможет объявить состав на ближайшие матчи его команды, 29 сентября это сделает ассистент Ларс Корнетка .

Длительное пребывание Рангника в больнице связано с тем, что после нескольких операций он подхватил инфекцию, для лечения которой теперь приходится предпринимать дополнительные меры. В среду 67-летний тренер перенесет еще одно хирургическое вмешательство.

Рангник на электровелосипеде проехал по полю до скамейки и обратно в матче отбора ЧМ-2026. Тренеру из-за операции запрещено нагружать ногу