Агент Батракова о переходе в Европу: «Надеемся, что будет предложение сразу от большого клуба. Не хочется делать промежуточный шаг»
Агент Алексея Батракова рассказал, что игрок хочет сразу перейти в топ-клуб.
– Мы в целом и с Алексеем разговаривали, и такое у нас сложилось, скажем так, понимание, как дальше двигаться. Не хочется делать промежуточный шаг европейский. Все-таки два сезона – это довольно полная картина, по которой можно проанализировать игрока. И мы надеемся, что будет предложение прямо сразу от большого клуба.
– То есть Батраков хочет условно по маршруту Сафонова, без промежуточных ступеней, а прямо в топ-лигу, в топ-клуб?
– Ну, надеемся на это, да, – сказал Владимир Кузьмичев.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?47125 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости