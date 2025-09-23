Агент Батракова о переходе в Европу: «Надеемся, что будет предложение сразу от большого клуба. Не хочется делать промежуточный шаг»

Агент Алексея Батракова рассказал, что игрок хочет сразу перейти в топ-клуб.

– Мы в целом и с Алексеем разговаривали, и такое у нас сложилось, скажем так, понимание, как дальше двигаться. Не хочется делать промежуточный шаг европейский. Все-таки два сезона – это довольно полная картина, по которой можно проанализировать игрока. И мы надеемся, что будет предложение прямо сразу от большого клуба.

– То есть Батраков хочет условно по маршруту Сафонова, без промежуточных ступеней, а прямо в топ-лигу, в топ-клуб?

– Ну, надеемся на это, да, – сказал Владимир Кузьмичев .